I The Black Keys tornano con il nuovo singolo “Where There’s Smoke, There’s Fire”, secondo assaggio del loro prossimo album “Peaches!”, in uscita il 1 maggio 2026.
L’album “Peaches!”, quattordicesimo lavoro in studio dei The Black Keys, è, a quanto ci dicono le note stampa, una raccolta intensa e spontanea di dieci brani, definita dal cantante Dan Auerbach come il loro “disco più naturale” dai tempi del debutto “The Big Come Up” del 2002.
Dopo i due appuntamenti in Italia dello scorso anno, la band tornerà nel nostro Paese il 10 settembre all’Alcatraz di Milano.