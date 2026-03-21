I Neurosis hanno pubblicato a sorpresa il loro primo nuovo album dopo “Fires Within Fires” del 2016. “An Undying Love for a Burning World” è ora disponibile tramite Neurot Recordings e vede la presenza di un nuovo cantante e chitarrista, Aaron Turner (ISIS, SUMAC, Old Man Gloom).

<a href="https://neurosis.bandcamp.com/album/an-undying-love-for-a-burning-world">An Undying Love For A Burning World by Neurosis</a>

“Ne abbiamo bisogno, forse più che mai, e sospettiamo di non essere sol. Le prove e le tribolazioni nelle nostre vite personali e come band, unite al semplice tentativo di navigare nella follia della nostra società, con lo stress, l’ansia e l’isolamento che ne derivano, possono essere strazianti. Aggiungeteci la confusione esistenziale e il dolore causati dalla crisi climatica e dalla sesta estinzione di massa. È abbastanza per farti perdere completamente la testa se non riesci a trovare sfogo o catarsi. Questa strana musica carica di emozioni è sempre stata il nostro metodo per cercare di sopravvivere a tutto questo ed è ciò di cui abbiamo sempre cantato. Quando hai trascorso una vita a confrontarti con queste energie e a utilizzare questa forma di espressione per purificarti, sembra dannoso per il nostro benessere lasciarla inattiva e trascurata. Era ora o mai più.”

Aaron aggiunge:

“Dal momento in cui ho sentito i Neurosis per la prima volta, più di 30 anni fa, ho sentito che quella era la musica che il mio cuore e la mia mente stavano cercando ma che non avevo ancora sentito. Ora, dopo molti anni trascorsi a percorrere vari percorsi musicali per conto mio, il suono e lo spirito unici incarnati dai Neurosis continuano a parlare alle profondità del mio essere. È un onore e un vero piacere essere stato accolto così calorosamente in una band che non solo ha plasmato la mia prospettiva sulle possibilità illimitate della musica, ma ha vissuto e incarnato la necessità di sostenere l’integrità creativa e il cameratismo sopra ogni altra cosa.”

Tracklist:

