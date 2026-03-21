I Dead Can Dance svelano il nuovo singolo “Our Day Will Come” e annunciano che tutte le prossime uscite saranno vendute esclusivamente tramite Bandcamp.

Abbiamo deciso di non supportare più le piattaforme di streaming che continuano a sfruttare artisti e a promuovere musica generata dall’IA. In futuro venderemo la nostra musica direttamente al pubblico tramite Bandcamp, una piattaforma che continua a supportare artisti indipendenti e che ha encomiabilmente vietato le band generate dall’IA. La prima di queste nuove uscite è il singolo ‘Our Day Will Come’. Questa sarà la prima di una serie di canzoni ad uscire regolarmente mensile per tutto il 2026. Ogni uscita sarà accompagnata da un pdf digitale contenente opere d’arte e testi di canzoni originali.

Per ogni acquisto doneremo il 50% del ricavato a MAP (Medical Aid for Palestinians). La MAP svolge un lavoro incredibile per fornire cure mediche oltre a fornire cibo e aiuti nutrizionali al popolo palestinese. Tutte le donazioni sono molto apprezzate e per dettagli sul loro lavoro visitate il loro sito web all’indirizzo

