Ovviamente l’attesa per il live milanese (sold out da un bel po’) dei Suede sta salendo sempre di più. La band di Brett Anderson e soci è impegnata nella parte europea del tour a supporto di “Antidepressants“, disco molto apperezzato da fan e critica e a breve toccherà, finalmente, all’Italia.

La band qualche giorno fa è stata all Super Bock Arena di Porto, in Portogallo e su YouTube è comparso un breve filmato che racchiude alcuni clip tratti dalla serata che vanno a toccare vari brani proposti: poco da dire, sono in grande forma!

Ci vediamo a Milano il 27 marzo al Fabrique.