Meg Remy non si ferma. il suo album più recente come U.S. Girls, “Scratch It“, è uscito lo scorso anno ma ora eccola collaborare con la regista Grace Glowicki alla sua nuova commedia horror surreale “Dead Lover”. Remy ha condiviso “You’ve Got Everything – But A Smile”, scritto insieme a Jack Lawrence.

In un comunicato stampa, Remy ha detto:





La regista Grace Glowicki ed io abbiamo affrontato la colonna sonora di Dead Lover lavorando in gran parte con musica già esistente… registrazioni di dominio pubblico, frammenti dai miei hard disk impolverati e composizioni dai miei primi tre album registrati in casa in stile profondamente lo-fi. Abbiamo raccolto questi suoni in pile che abbiamo chiamato “scarti” e abbiamo creato la colonna sonora da essi, passando la timeline avanti e indietro, aggiungendo o sottraendo scarti fino a quando non ci è sembrata finita.

Anche il tema principale, “You’ve Got Everything – But A Smile”, era una sorta di frammento. Era una canzone incompleta che Jack Lawrence aveva sul suo computer, che è stata dissotterrata, rifinita e messa a frutto. Tenendo presente tutto ciò, mi è sembrato intuitivo adottare un approccio simile a quello del collage per questo video musicale. Invece di montare un trailer tradizionale del film, ho esaminato tutte le riprese effettuate e ho montato insieme gli “scarti” che non erano stati utilizzati nel montaggio finale. Parafrasando Kurt Schwitters, quando tutto è andato in pezzi, dai frammenti si possono creare cose nuove per stabilire connessioni, idealmente tra ogni cosa in questo mondo. Il collage non fallisce mai.