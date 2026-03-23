Autune, progetto di Davi Vale qui accompagnato da Sebastiano Lillo e numerosi validi collaboratori, arriva al secondo album dopo un periodo difficile, una profonda depressione di cui ha deciso di parlare pubblicamente anche attraverso i dieci brani di “Sette Sonde Sui Cromosomi” uscito per Trulletto Records come l’esordio “Komorebi” del 2022.

Sonorità elettroniche, fiati, batteria, percussioni tracciano un percorso dalle tinte forti e oscure come suggerisce la foto in copertina, “Seated Nude” scattata da Edgar Degas nel 1895 e concessa dal J. Paul Getty Museum di Los Angeles. Brani ritmati (“Moka”) altri più riflessivi come “Sinusite Inchiostrata” e “Il Fumo Nella Yurta” costruiscono un percorso musicale fortemente identitario che culmina nel singolo “Hentai”.

Mantiene un difficile equilibrio tra sperimentazioni e melodia, minimalismo e arrangiamenti più complessi Autune (“Tralicci Nella Notte Gialla”, “Metro” e “Finch” emblematiche in questo senso) in un’alternanza tra rabbia e introspezione simboleggiata dal post rock di “Kambusa” e da “2720” a chiusura di un album in cui la musica diventa cura e veicolo per la sofferenza interiore.

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