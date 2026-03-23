Già una band che sulla propria pagina Bandcamp si definisce “wannabe shoegazers” mi esalta tantissimo senza nemmeno aver ascoltato un brano.

Poi poasso a gustarmi questo EP e la mia felicità va alle stelle, perché ci trovo dentro tutto quello che mi piace tantissimo: chitarre super riverberate, anni ’90, momenti più slow e avvolgenti, dove tutto sembra andare alla moviola, e altri dove la band va a testa bassa e fa dello shoegaze una religione e una ragione di vita, come se in studio ci fose Kevin Shields che sta dando la sua santissima benedizione.

<a href="https://dousedphl.bandcamp.com/album/sckrpnch">sckrpnch by doused</a>

Chitarre belle soniche e rumorose che però non fanno sparire il potenziale melodico che è altissimo. Questi ragazzi di Philadelphia piazzano 20 minuti assolutamente meritevoli di attenzione, con il picco assoluto di “eyelash” con queste chitarre vibranti che emergono dal frastuono e a me sembra di essere in paradiso.

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