I DMA’s sono tornati con un nuovo singolo, “My Baby’s Place”, primo brano interamente autoprodotto e registrato in autonomia.

“‘My Baby’s Place’ è nata dai versi, scritti intorno a un alternarsi tra gratitudine e indigenza“, riflette il cantante Matt Mason. “Ho completato i ritornelli l’anno scorso, in un momento in cui alcuni capitoli si stavano chiudendo, e tutto ha trovato la sua collocazione, quindi mi è sembrato giusto registrarla noi stessi nel nostro studio a Glebe, Sydney“.



L’uscita arriva nel bel mezzo delle celebrazioni per il decimo anniversario del loro album di debutto, “Hills End”, con un tour che sta passando per il Regno Unito.

“Il Regno Unito è sempre stato come una seconda casa per noi. ‘Hills End’ è stato il punto di partenza della nostra storia all’estero, quindi ci sembra giusto tornare e festeggiarlo con i fan che ci hanno sostenuto fin dal primo giorno“.