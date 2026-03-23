Credit: Kane Ocean

Dopo aver pubblicato, via True Panther Sounds / Dirty Hit, il loro secondo album, “Pirouette“, lo scorso maggio, i Model/Actriz tornano oggi con un nuovo EP, “Swan Songs”, che potete ascoltare qui sotto.

“Swan Songs” oscilla tra il caratteristico sound industrial e martellante della band e una tenerezza inquietante e delicata. È stato prodotto dai Model/Actriz e dal loro collaboratore di lunga data Seth Manchester presso lo studio Machines With Magnets di Pawtucket, Rhode Island, e masterizzato da Heba Kadry (Björk, Nicolás Jaar, Big Thief).

Cole Haden, frontman della band post-punk originaria di Boston, racconta:

“Swan Songs” è una raccolta di esperimenti realizzati all’indomani delle sessioni di “Pirouette”, che per caso hanno dato vita a questa breve vignetta dal tono malinconico che siamo lieti di condividere.

Gli statunitensi hanno annunciato anche le date del loro tour europeo che passerà anche dall’Italia nel mese di maggio con una data prevista per sabato 30 maggio al Poplar Festival di Rovereto (TN).

Tutte le informazioni riguardo al festival e ai biglietti le trovate qui.