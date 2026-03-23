Fine della corsa per Kodaline, che, a fine 2025, hanno annunciato il loro scioglimento dopo un ultimo tour. I ragazzi arrivano in Italia per un’ultima, imperdibile occasione.
Il Farewell Tour 2026 segnerà l’ultimo tour prima dell’addio alle scene: un ultimo viaggio insieme ai fan che li hanno accompagnati in oltre dieci anni di carriera.
Milano – Alcatraz
3 dicembre 2026
Biglietti disponibili: Per gli iscritti a Comcerto Family dalle ore 10 di giovedì 26 marzo
Rivendica classica QUI.
La band chiude dopo 4 album: l’ultimo, “One Day at a Time” risale al 2020.