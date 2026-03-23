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Ospite della rubrica “Honest Playlist” sulle pagina del Guardian Moby alla domanda quale canzone non riesci più ad ascoltare ha citato “Lola” dei Kinks usando queste parole:

“Lola” dei Kinks mi è uscita in una playlist su Spotify e ho trovato i testi disgustosi e transfobici. Mi piace la loro musica più vecchia, ma sono rimasto davvero colpito da quanto siano arretrati quei testi.

Nel corso dell’intervista non è chiaro a quale passaggio del testo del brano si riferisse Moby rimane il fatto che, come dichiarato in passato dallo stesso Ray Davies autore del brano, “Lola” è da sempre considerata un anthem a favore dei diritti LGBTQ+:

Ho fatto qualche ricerca sulle drag queen. Ammiro chiunque sia in grado di alzarsi e di essere ciò che vuole essere.

Sull’argomento interviene con un post su X anche Dave Davies fratello di Ray e altro storico membro dei Kinks che dichiara:

Mi sento profondamente offeso dal fatto che Moby possa accusare mio fratello di essere “arretrato” o transfobico in qualsiasi modo.

e poi condivide un comunicato con il quale Jayne County, leggendaria cantante punk trasgender, racconta di come “Lola” gli abbia cambiato la vita: