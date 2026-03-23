Ospite della rubrica “Honest Playlist” sulle pagina del Guardian Moby alla domanda quale canzone non riesci più ad ascoltare ha citato “Lola” dei Kinks usando queste parole:
“Lola” dei Kinks mi è uscita in una playlist su Spotify e ho trovato i testi disgustosi e transfobici. Mi piace la loro musica più vecchia, ma sono rimasto davvero colpito da quanto siano arretrati quei testi.
Nel corso dell’intervista non è chiaro a quale passaggio del testo del brano si riferisse Moby rimane il fatto che, come dichiarato in passato dallo stesso Ray Davies autore del brano, “Lola” è da sempre considerata un anthem a favore dei diritti LGBTQ+:
Ho fatto qualche ricerca sulle drag queen. Ammiro chiunque sia in grado di alzarsi e di essere ciò che vuole essere.
Sull’argomento interviene con un post su X anche Dave Davies fratello di Ray e altro storico membro dei Kinks che dichiara:
Mi sento profondamente offeso dal fatto che Moby possa accusare mio fratello di essere “arretrato” o transfobico in qualsiasi modo.
e poi condivide un comunicato con il quale Jayne County, leggendaria cantante punk trasgender, racconta di come “Lola” gli abbia cambiato la vita:
to @thelittleidiot Moby’s criticism of our song LOLA these are the words sent to me and Ray from our dear friend trans icon @jaynecounty27 #JayneCounty. I am highly insulted that MOBY would accuse my brother of being ‘unevolved’ or transphobic in any way. https://t.co/hBFmLPdMKH pic.twitter.com/qYcxoMc03d— Dave Davies (@davedavieskinks) March 22, 2026