Ospite della rubrica “Honest Playlist” sulle pagina del Guardian Moby alla domanda quale canzone non riesci più ad ascoltare ha citato “Lola” dei Kinks usando queste parole:

“Lola” dei Kinks mi è uscita in una playlist su Spotify e ho trovato i testi disgustosi e transfobici. Mi piace la loro musica più vecchia, ma sono rimasto davvero colpito da quanto siano arretrati quei testi.