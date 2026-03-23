C’è una domanda che ritorna, ostinata, ogni volta che una band emergente cancella una data italiana o, semplicemente, la evita: perché in Italia è così difficile suonare? Perché i circuiti si assottigliano, le tournée saltano, le promesse restano tali?

La risposta più comoda — e anche la più sbagliata — punta il dito contro il pubblico: poco curioso, poco aggiornato, poco aperto. Ma è una narrazione pigra, quasi consolatoria. Perché chi frequenta davvero i concerti lo sa: il pubblico italiano, quando intercettato, è vivo, attento, affamato. Non è lì il problema. Non è mai stato lì.

Il problema è strutturale. E, come tutte le crepe strutturali, non si vedono subito, ma determinano il crollo.

In Italia si suona – spesso – in spazi che non nascono per la musica. Luoghi adattati, riconvertiti, improvvisati. Palchi che sono compromessi, impianti audio insufficienti, visibilità sacrificata. Non è solo una questione tecnica: è una questione di dignità artistica. Una band non dovrebbe suonare soltanto, ma dovrebbe anche abitare quello spazio sonoro e costruire un’esperienza stimolante. Ma quando quello spazio è inadeguato, tutto si riduce, si comprime, si impoverisce.

A questo si aggiunge un atteggiamento diffuso, difficile da ignorare: quello di una certa imprenditoria musicale che, della musica, ha perso, completamente, il senso. Locali gestiti come semplici macchine di profitto, dove la proposta culturale è un fastidio accessorio. Dove il rispetto per musicisti e per il pubblico è opzionale, sacrificabile sull’altare dell’incasso. Non è un’iperbole. È cronaca. In un locale simbolo come l’Alcatraz di Milano, non in un bar di provincia, una band metal tedesca è stata fatta scendere dal palco, immediatamente e senza tanti convenevoli, dopo il proprio concerto, per lasciare spazio a una serata dance. Nessun tempo per il contatto, per l’eco emotiva. La musica ridotta a slot, a turnazione, a consumo rapido. È questa la fotografia più nitida: la perdita totale di una visione. Non esistono più linee artistiche, identità sonore, coerenze. Esiste solo il flusso continuo del guadagno. Tutto deve essere venduto, ogni minuto monetizzato, ogni silenzio riempito. Anche a costo di tradire il senso stesso di ciò che si sta proponendo.

E poi c’è il nodo economico, che per le band emergenti — italiane o straniere — diventa spesso insostenibile. Vendere merchandising, che altrove rappresenta una delle principali fonti di sostentamento, in Italia è un percorso a ostacoli: IVA al 22%, commissioni fino al 20%-25% richieste dai concessionari autorizzati, oppure un labirinto burocratico fatto di partita IVA, di registratori fiscali e di SCIA temporanee. Il risultato è paradossale: chi vuole fare le cose in regola viene scoraggiato, chi prova a sopravvivere fuori dalle regole rischia sanzioni e sequestri. La musica, ancora una volta, viene trattata come un’anomalia da controllare, non come un valore da sostenere.

E sopra tutto questo incombe la burocrazia. Una stratificazione di norme italiane ed europee che rende l’organizzazione di un concerto un esercizio di resistenza. Permessi, autorizzazioni, adempimenti: ogni passaggio aggiunge peso, rallenta, scoraggia. Non è solo complessità: è un clima. È la sensazione costante che fare musica dal vivo sia più vicino a un’infrazione che a un’attività culturale.

In questo scenario, la politica dovrebbe essere il correttivo. Dovrebbe semplificare, incentivare, proteggere. Dovrebbe riconoscere nella musica — soprattutto quella indipendente, alternativa, non allineata — un tessuto vivo, fragile, ma fondamentale. E invece resta distante. Distratta. Quando non apertamente indifferente o addirittura nemica.

La classe politica italiana sembra muoversi in un’altra dimensione: attenta ai ritorni elettorali immediati, legata a logiche di conservazione, più incline a proteggere rendite, caste, ordini e privilegi, che a costruire futuro. La musica — quella che non passa dai circuiti televisivi, quella che non si esaurisce nel rituale rassicurante del mainstream — non rientra nel suo orizzonte. Non porta voti, non genera consenso rapido, non si presta alla narrazione facile. Così resta fuori. Fuori dalle priorità, fuori dagli investimenti, fuori dalla visione. E mentre altrove si costruiscono reti, si finanziano spazi, si alleggeriscono le procedure, qui si continua a navigare a vista, affidandosi all’iniziativa dei singoli, alla passione, alla resistenza.

Ma la passione, da sola, non basta. Non può sostituire un sistema. Il risultato è che molte band saltano l’Italia. E quelle italiane, spesso, per crescere devono andarsene altrove. Non per scelta artistica, ma per necessità. E allora la domanda iniziale cambia forma. Non è più “perché il pubblico italiano non è ricettivo?”, ma è “perché un Paese con un pubblico così potenzialmente vivo costruisce condizioni così ostili per la musica dal vivo?”.

Finché non si avrà il coraggio — culturale e sociale, prima ancora che politico — di rispondere davvero a questa domanda, continueremo a perdere concerti, occasioni, storie. E, lentamente, perderemo anche il suono delle nostre stesse possibilità.