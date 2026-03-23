Secondo album collaborativo per il sassofonista James Brandon Lewis e i Messthetics, trio composto dal chitarrista Anthony Pirog e dalla sezione ritmica dei Fugazi (il bassista Joe Lally e il batterista Brendan Canty). A due anni dal primo lavoro scritto e registrato insieme, il quartetto torna a unire le forze per le sette tracce strumentali di “Deface The Currency”. Si tratta di un disco breve ma intensissimo, figlio di un’urgenza creativa che sfugge alle classiche etichette del jazz.

La base di partenza è quella della fusion – o jazz rock, che dir si voglia – sulla quale vengono innestati elementi noise, progressive, punk e post-hardcore. È un audace mix di sonorità che i Messthetics e James Brandon Lewis affrontano con la disinvoltura tipica dei professionisti navigati che, pur di comunicare qualcosa di realmente rilevante, non hanno paura di correre i loro bei rischi.

In realtà, considerate le premesse, “Deface The Currency” è un album molto meno destabilizzante di quel che si potrebbe credere. Joe Lally e Brendan Canty, pur essendo due formidabili musicisti, non hanno una formazione jazz e la cosa è percepibile; nonostante questo, riescono a costruire una fitta trama ritmica sulla quale la chitarra di Anthony Pirog e il sax di James Brandon Lewis inseriscono frasi e assoli tanto intricati quanto orecchiabili. Ciò avviene in maniera particolare nei passaggi più lineari della conturbante “30 Years Of Knowing” e di una “Rules Of The Game” dalle atmosfere dense e notturne.

Altrove domina il caos ragionato di chi interpreta il jazz a modo suo, “sporcandolo” con un rock ruvido, graffiante ed estremamente rumoroso che si muove tra grande eleganza ed estremo nervosismo (“Deface The Currency”, “Universal Security” e la furiosa “Serpent Tongue (Slight Return)”). Il risultato è un disco di pura maestria musicale, totalmente scevro di autocompiacimento, che scorre via con la naturalezza di una jam session registrata dal vivo.