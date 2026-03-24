Ogni tanto me lo devo ripete pure io…la musica non è sempre fatta per “caricarsi”, non è sempre fatta per “alzare i giri del motore”, no, no, la musica può e deve essere anche momento di pace, di quiete. C’è chi appena sveglio ha bisogni di qualcosa di tostissimi per partire alla grande, ma anche chi cerca il conforto di note dolci, soavi, così come dopo una lunga giornata di lavoro si potrebbe optare per l’heavy metal per “sfogarsi” o scegliere un dolce abbraccio sonoro per le giuste coccole.

Ecco bobbie sta sul versante dream-ambient-pop, musica avvolgente, rilassante. Non cercate di inseguire le cose con accanimento, questo sembra dirci la musica di bobbie, ma lasciate che le cose arrivino a voi, lasciatevi trasportare e arriverete comunque a destinazione, con uno spirito magari più gentile e disponibile, accettando ciò che ci accade, piuttosto che bramando in modo ossessivo qualcosa che potrebbe non arrivare mai.

<a href="https://bobbie.bandcamp.com/album/lessons">Lessons by bobbie</a>

Ammetto che questi non siano propriamente i “miei” suoni, ma l’atmosfera così dolce e suggestiva ha saputo coinvolgermi in piacevoli ascolti. bobbie non forza mai la mano, crea quadri ritmici molto leggeri e la sua voce melodiosa ci guida in paesaggi sonori dai toni pastello, sognanti e fluttuanti. Lasciatevi accarezzare da quetso piccolo sogno ad occhi aperti…

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