Bobby Gillespie dei Primal Scream ha collaborato con Yttling Jazz, progetto solista di Björn Yttling, noto anche per essere uno dei tre membri del gruppo indie pop svedese Peter Björn and Johnal , al nuovo singolo intitolato “Strange”.

Da notare come Björn Yttling abbia lavorato anche come produttore per i Primal Scream, sia su “Beautiful Future” del 2008 che “Chaosmosis” del 2016.

Il nuovo brano proviene da una nuova edizione deluxe dell’album del 2024 di Yttling Jazz, “Illegal Hit”, un cofanetto con 3 CD composto dall’album originale, nuovi brani e versioni strumentali, più rifacimenti e reinterpretazioni collaborative di vari brani.



Yttling ha dichiarato: “Ho chiamato Bobby e gli ho proposto l’idea di farlo cantare in un brano di Yttling Jazz. Gli ho mandato un po’ di musica e nel giro di dieci minuti mi ha rispedito un bellissimo demo di ‘Strange’. Testi fantastici e un’atmosfera davvero fantastica in questo brano. L’armonica, il vibrafono e la voce di Bobby funzionano benissimo insieme!“

Gillespie ha aggiunto: “È stato fantastico lavorare ancora una volta con Björn Yttling. Mi ha mandato della musica favolosa del suo ensemble jazz e io avevo proprio un testo che si adattava perfettamente all’atmosfera del brano. Adoro davvero il risultato finale. Un abbinamento magico.“