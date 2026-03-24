Tra la notte di lunedì 23 e martedì 24 marzo 2026 si è spento, all’età di 91 anni, Gino Paoli.

Considerato uno dei più grandi cantautori italiani, era nato a Monfalcone il 23 settembre 1934 e viveva ormai da tempo a Genova.

Emerso come assoluto protagonista della musica leggera italiana tra anni Sessanta e Settanta, in particolare della scuola genovese che vantava in quegli anni tra le sue fila oltre a lui altri mostri sacri del calibro Fabrizio De Andrè, Bruno Lauzi e Luigi Tenco, Paoli sarà autore di classici senza tempo come “Sapore di sale”, “Il cielo in una stanza” e “Una lunga storia d’amore” scrivendo brani per molti colleghi come Ornella Vanoni, Mina, Battiato, Patty Pravo.