Venerdì 27 marzo su Nonesuch Records Flea pubblicherà “Honora” disco solista jazz dove sarà la tromba la protagonista.
Dal nuovo lavoro il bassista dei Red Hot Chili Peppers ha già estratto tre singoli: “A Plea”, la collaborazione con Thom Yorke dal titolo “Traffic Lights” e una cover di Frank Ocean.
Proprio “Thinkin Bout You”, pezzo che Ocean pubblicò nel 2012 nel suo debut album “Channel Orange”, ha debuttato dal vivo in una recente puntata del “The Tonight Show” presentato da Jimmy Fallon:
Questa la sua intervista con il noto talk show host: