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Il percorso artistico dei Girls in Hawaii è segnato da una continua tensione tra fragilità e intensità, tra pop alternativo e suggestioni atmosferiche, tutti elementi che li hanno resi un punto di riferimento dell’indie rock europeo.

Dopo oltre vent’anni di attività, la band belga torna con un nuovo capitolo discografico e annuncia il suo ritorno dal vivo in Europa per presentare il suo ultimo lavoro “Eldorado”, in uscita il 25 settembre.

Il disco, il primo in studio dopo Nocturne (2017), arriva dopo anni di evoluzione artistica e personale e si inserisce in una traiettoria coerente, che a partire dalla formazione della band nel 2000 e dal suo esordio con“From Here To There” (2003), passando per “Plan Your Escape” (2008) e “Everest” (2013), è caratterizzata da ricerca sonora e sensibilità emotiva .

I Girls in Hawaii saranno in Italia a novembre con tre appuntamenti:

16.11 Milano, Arci Bellezza

17.11 Roma, Nuovo Teatro Orione

18.11 Bologna, Locomotiv Club

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