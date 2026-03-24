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I Beach Boys hanno annunciato una nuova serie di stampe (“audiophile pressings”) del loro album “Pet Sounds”, per celebrare il suo 60° anniversario: quello storico disco usciva il 16 maggio 1966 e divenne uno dei più grandi album di tutti i tempi.

Per celebrare il suo imminente 60° anniversario, l’album sarà celebrato con una serie di pubblicazioni il 15 maggio tramite Capitol/UMe – tra cui due distinte edizioni premium interamente analogiche.

Quest’ultima include una Vinylphyle Edition, che presenta l’album originale sia in mono che in stereo, e una Definitive Sound Series Audiophile Edition. Sarà disponibile anche un’edizione da collezione con un vinile speciale. Preorder QUI.



Da notare anche la presenza di “The Pet Sounds Sessions Highlights”, che raccoglie il materiale di spicco dal cofanetto del 1997 candidato ai Grammy, “The Pet Sounds Sessions”, che catturò le session di registrazione originali del 1965–66, oltre a take alternativi, a cappella e sessioni di registrazione.

Ogni formato sarà accompagnato da nuove note di copertina a cura dello storico di lunga data dei Beach Boys Howie Edelson. Il cofanetto completo di 90 tracce non sarà ancora disponibile per il download e lo streaming.

Inclusa nella pubblicazione c’è anche un EP digitale di tre tracce che presenta “Sloop John B”: c’è anche una versione a cappella che isola le armonie vocali di Brian Wilson, Dennis Wilson, Carl Wilson, Mike Love, Al Jardine e Bruce Johnston.

Le nuove stampe per audiofili presentano “Pet Sounds” nella massima qualità mai raggiunta, e il mix stereo, originariamente supervisionato da Wilson e prodotto e registrato da Mark Linett nel 1996 per il cofanetto “The Pet Sounds Sessions”, è incluso insieme al taglio mono originale dell’album tratto dal master reel assemblato nel 1966.

Limitata a 6.000 copie, ogni unità include un certificato di autenticità che documenta il processo di masterizzazione, placcatura e stampa.