Credit: Kasia Wozniak

Tori Amos ha pubblicato “Shush”, l’ultimo singolo tratto dal suo nuovo album, “In Times of Dragons”.

Dopo “Stronger Together”, il primo singolo in cui ha collaborato la figlia di Amos ai cori, “Shush”, come ci dicono le note stampa, mira ad approfondire sia i temi politici che la costruzione del mondo fantastico di “In Times of Dragons”. Inoltre, presenta agli ascoltatori una versione romanzata di Amos, una donna che ha sposato un “miliardario pericoloso e assetato di potere“.

“Lui rappresenta ciò con cui abbiamo a che fare in questo momento“, ha spiegato Amos. “Vede i membri del Congresso, i senatori e probabilmente anche i presidenti come persone che rispondono a lui e ad altri miliardari, che non pensano che tu ed io dovremmo votare. Sta cercando di sviluppare il tipo di sistema feudale che avevamo centinaia di anni fa. Ma non sembra più come una volta. Non sembra che siamo nelle trincee, nel fango. Ora abbiamo tutti questi fantastici dispositivi digitali. Quindi, sembra diverso. Ma ha la stessa filosofia.”

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“In Times of Dragons” è un lavoro metaforico che riflette sulla democrazia, la tirannia e i “demoni lucertola che credono nel dittatore“. L’album uscirà il 1° maggio per Universal/Fontana.

Tori Amos tornerà in Italia per un’unica, attesissima data il 5 maggio al Teatro degli Arcimboldi di Milano.