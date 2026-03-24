Credit: Bandcamp

Molto bello questo pezzo dei Lozenge, terzetto di Leeds che non conoscevo.

Potremmo inserirli in questo filone chiamato grunge-gaze, direi che non ci sarebbe nulla di male, ma quello che mi piace del brano è la vitalità, quella forza melodica che si sprigiona dal ritornello. Un arpeggio preparatorio e poi ecco che tutto sale di tono, brillante in modo eccelso mentre il lavoro ritmico si fa pregevole. Ma, riepto, è proprio il gusto melodico che mi fa impazzire e queste chitarre sanno il fatto loro.

I ragazzi ci sanno fare, eccome.

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