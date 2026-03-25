Credit: Lorenzo Barassi

A trent’anni dall’uscita di “Sempre più vicini” e dal tour che portò alla registrazione del live 1996 ADESSO!, i Casino Royale tornano a confrontarsi con uno dei momenti più significativi della loro storia musicale. Non un’operazione celebrativa come dichiara il gruppo “non siamo avvezzi a operazioni nostalgiche o celebrative, perché per noi rimane fondamentale il qui e ora“. È stato soprattutto l’entusiasmo dimostrato dal pubblico in occasione della ristampa di questi due lavori a spingere i Casino Royale a dedicare un’attenzione particolare a quei brani che, nel corso degli anni, hanno continuato a mantenere una forte connessione emotiva con gli ascoltatori.

3.05 – Siena, Vivi Fortezza

28.05 – Roma, Monk

29.05 – Bologna, Locomotiv

20.06 – Lido di Camaiore (LU), La Prima Estate

3.07 – Cagliari, Vibes in Black

10.07 – Legnano (MI), Rugby Sound

15.07 – Collegno (TO), Flowers Festival

16.07 – Arezzo, MEN/GO Festival

27.07 – Napoli, TBA

Biglietti QUI.

Ora, come racconta Alioscia, quei pezzi torneranno al centro di un progetto live appositamente concepito per questa occasione.

“Li abbiamo riarrangiati mantenendone l’anima e l’intensità” racconta ancora Alioscia “li abbiamo contestualizzati nell’oggi e gli abbiamo dedicato uno spazio preciso nel live che vedrete prossimamente girare per l’Italia, da nord a sud. È bello riscoprire il potenziale di quello che hai fatto e riuscire a riallacciare un legame non nostalgico tra passato e presente“

“Sempre più vicini RELOADED” tour li porterà sul palco in una serie di appuntamenti estivi, durante i quali proporranno dal vivo i brani che hanno segnato la musica italiana degli anni Novanta, riarrangiati per l’occasione e reinterpretati alla luce del presente.