Credit: Janell Shirtcliff

A distanza di quasi cinque anni dall’uscita del suo terzo LP, “Waysides“, Bedouine tornerà il prossimo 5 giugno, via Thirty Tigers, con un nuovo full-length, “Neon Summer Skin“.

Azniv Korkejian, titolare del progetto, ha co-prodotto il disco insieme al suo collaboratore di vecchia data Gus Seiffert e inoltre in due brani ha lavorato insieme a Jonathan Rado dei Foxygen e a Micheal e Brian D’Addorio dei Lemon Twigs.

La musicista di origini armene, ma di stanza in California ha scritto l’album dopo aver visitato la sua famiglia in Arabia Saudita e racconta:

Durante i miei vent’anni e gran parte dei miei trent’anni, non riuscivo a stare ferma. Ero così presa dalla mia indipendenza che per tantissimo tempo non mi è nemmeno passato per la testa di rimpiangere il passato. Ma dopo quel viaggio in Arabia Saudita, sono tornata a casa e mi sentivo davvero a pezzi. Non riuscivo a definire subito quella sensazione, ma quando ho iniziato a scrivere, ho capito che stavo elaborando il fatto di non essere pronta a smettere di essere la figlia di qualcuno. Mi sentivo così frustrata dal fatto che i luoghi da cui provengo fossero devastati dalla guerra o difficili da raggiungere. La mia famiglia è stata separata più e più volte, emigrando tra Armenia, Siria e Arabia Saudita. Volevo documentare e onorare le storie della mia famiglia.

Il primo singolo si chiama “Long Way To Fall” ed è accompagnato da un video diretto da Jackie Bao.

Bedouine dice del pezzo:

Per me rappresenta la differenza tra un rapporto stretto, simile a quello tra fratelli, in tenera età e quello che si instaura da adulti. Non è più così semplice come passare da una rissa a un momento di gioco in un attimo. È una cosa più delicata. Bisogna rispettare lo spazio dell’altro anche quando si avrebbe voglia di scuoterlo per svegliarlo.

“Neon Summer Skin” Tracklist:

1. On My Own

2. Long Way To Fall

3. Always On Time

4. One Thing Right

5. Neon Summer Skin

6. Canopies (Intro)

7. Canopies

8. Deghma Cheega

9. Na Na Na

10. White Patent Leather

11. Canopies (Solo Piano)