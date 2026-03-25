Quanto ne avremmo da scrivere sugli Heavenly e sulla premiata ditta Rob Pursey e Amelia Fletcher?

Potremmo davvero passare tutta questa recensione a trattare l’argomento di quanto il gruppo sia stato elemento distintivo per il movimento twee o quanto tantissime band, tutt’ora, citino gli Heavenly come influenza: non sbaglieremmo, anzi, forse un articolo su questi due punti lo farò prima o poi, ma al momento la mia priorità è concentrarmi su “Highway To Heavenly” ed è qui che le mie due righette devono andare a parare, con estremo piacere tra l’altro. Sì perchè il ritorno in pista di questa formazione è delizioso e assolutamente riconoscibile.

I nostri, infatti, mantengono tutte quelle caratteristiche che ci hanno conquistato tanti anni fa: brilla ancora, a tratti, una caldo spirito punkeggiante e brioso, mescolato però con una profonda maturità indie-pop che permette al quintetto di sfornare agilmente canzoni che sanno, in tutto e per tutto, di “Heavenly”, senza sembrare fuori forma, fuori tempo massimo o, peggio, una pallida copia di quello che erano un tempo.

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La credibilità, ecco quello che mi piace sottolineare. Gli Heavenly oggi hanno ancora un forte motivo di esserci, perchè l’occhio di Amelia su quanto gli accade intorno è ancora acuto, attento alle relazioni umane e a come la gente reagisca (o subisca) a certe situazioni, e sopratutto sono in grande forma musicale, riuscendo ad essere apprezzati da chi li conosceva a suo tempo ma sopratutto da ragazzi ben più giovani, che colgono la bontà di una proposta che travalica il tempo. Ci sono brani pimpanti come “Excuse Me” o “Portland Town” in cui si torna realmente indietro con il tempo, agli Heavenly della Sarah Records, e ci sente quasi fanciulli a fare air-guitar nella propria cameretta e il pensiero va a quel cosmo magico creato da quell’etichetta, ma poi ci sono anche frangenti che rimandano ad altri mondi sonori, penso a una “Deflicted” in cui ci sento quasi i Pulp, mentre brani come “The Neverseen” o “Good Times” suonano morbidi e delicati come non mai, quasi malinconiche, con echi melodici Stereolab la seconda, con quella tastiera così presente e l’uso magico delle voci.

“The Last Day” è l’enesima perla di una carriera, con una riflessione su chi non c’è più, fatta in modo intenso, attento, intelligente e maturo, perché è questo che sono gli Heavenly del 2026.

Un graditissimo ritorno.