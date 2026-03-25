Quanto ne avremmo da scrivere sugli Heavenly e sulla premiata ditta Rob Pursey e Amelia Fletcher?
Potremmo davvero passare tutta questa recensione a trattare l’argomento di quanto il gruppo sia stato elemento distintivo per il movimento twee o quanto tantissime band, tutt’ora, citino gli Heavenly come influenza: non sbaglieremmo, anzi, forse un articolo su questi due punti lo farò prima o poi, ma al momento la mia priorità è concentrarmi su “Highway To Heavenly” ed è qui che le mie due righette devono andare a parare, con estremo piacere tra l’altro. Sì perchè il ritorno in pista di questa formazione è delizioso e assolutamente riconoscibile.
I nostri, infatti, mantengono tutte quelle caratteristiche che ci hanno conquistato tanti anni fa: brilla ancora, a tratti, una caldo spirito punkeggiante e brioso, mescolato però con una profonda maturità indie-pop che permette al quintetto di sfornare agilmente canzoni che sanno, in tutto e per tutto, di “Heavenly”, senza sembrare fuori forma, fuori tempo massimo o, peggio, una pallida copia di quello che erano un tempo.
La credibilità, ecco quello che mi piace sottolineare. Gli Heavenly oggi hanno ancora un forte motivo di esserci, perchè l’occhio di Amelia su quanto gli accade intorno è ancora acuto, attento alle relazioni umane e a come la gente reagisca (o subisca) a certe situazioni, e sopratutto sono in grande forma musicale, riuscendo ad essere apprezzati da chi li conosceva a suo tempo ma sopratutto da ragazzi ben più giovani, che colgono la bontà di una proposta che travalica il tempo. Ci sono brani pimpanti come “Excuse Me” o “Portland Town” in cui si torna realmente indietro con il tempo, agli Heavenly della Sarah Records, e ci sente quasi fanciulli a fare air-guitar nella propria cameretta e il pensiero va a quel cosmo magico creato da quell’etichetta, ma poi ci sono anche frangenti che rimandano ad altri mondi sonori, penso a una “Deflicted” in cui ci sento quasi i Pulp, mentre brani come “The Neverseen” o “Good Times” suonano morbidi e delicati come non mai, quasi malinconiche, con echi melodici Stereolab la seconda, con quella tastiera così presente e l’uso magico delle voci.
“The Last Day” è l’enesima perla di una carriera, con una riflessione su chi non c’è più, fatta in modo intenso, attento, intelligente e maturo, perché è questo che sono gli Heavenly del 2026.
Un graditissimo ritorno.