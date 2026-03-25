I Desperate Journalist offrono la loro interpretazione di “White Rabbit”, una cover esuberante del classico dei Jefferson Airplane del 1967.

<a href="https://desperatejournalist.bandcamp.com/track/white-rabbit">White Rabbit by Desperate Journalist</a>

Mentre il quartetto è impegnato a scrivere il suo sesto album, sulla scia della formidabile creatività di “No Hero” del 2024, state certi, come suggeriscono le note stampa, che i ragazzi sono pienamente consapevoli del posto che “White Rabbit” occupa nel pantheon della controcultura degli anni ’60, come colonna sonora delle strade fiorite di San Francisco mentre il mondo diventava fluorescente e le ombre delle grandi aziende si allungavano. Sanno anche dei tentativi ammirevoli della cantante e autrice Grace Slick di slegare la canzone da qualsiasi catorcia lisergica, insistendo sul fatto che i riferimenti ad “Alice nel Paese delle Meraviglie” riguardano “il seguire la propria curiosità“.