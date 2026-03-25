Credit: Constantin Carstens

Dopo la scomparsa di Lee “Scratch” Perry, sono emerse una valanga di registrazioni che si presentavano come l’“ultimo” o il progetto “definitivo” dell’icona giamaicana. Tuttavia, il suo ultimo progetto discografico ufficiale lo ha portato a Berlino a casa dei pionieri dell’elettronica Mouse on Mars (alias Jan St. Werner e Andi Toma). L’album che ne è risultato, “Spatial, No Problem.“, uscirà il 5 giugno.



Oggi viene pubblicato il primo singolo e brano di apertura dell’album, “Rockcurry”. Durante il periodo trascorso a Berlino nel “laboratorio” dei “professori tedeschi”, Lee Perry si è appassionato al loro mondo sonoro e alla miscela di elementi ritmici motorik e glitch digitali con l’improvvisazione, la poesia dadaista e quel “voodoo” dubby che, secondo lui, ha sempre perseguitato le nostre macchine. Sebbene Perry fosse restio a realizzare un album reggae con i Mouse on Mars, era troppo legato al reggae per rinnegarlo, il peso di quell’eredità è presente in ogni traccia.



Il video di “Rockcurry”, diretto dallo Studio Sparks, utilizza foto delle sessioni di registrazione, disegni e oggetti ritrovati per creare un’ode al periodo trascorso insieme in studio:

“Spatial, No Problem.” tracklist

Rockcurry

Hallo Shiva

Economic Train

Spatialee

Fire Dali

Yayaya

To The Rescue

State Of Emergency