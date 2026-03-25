I Jungle annunciano il loro ritorno in Italia con un unico appuntamento: domenica 15 novembre 2026 all’Unipol Forum di Milano. Il concerto farà parte del nuovo tour mondiale che porterà la band sui principali palchi internazionali. La tournée segue l’annuncio del nuovo album Sunshine“, in uscita il 14 agosto, anticipato dal singolo “Carry On”.

Formati da J Lloyd, Tom McFarland e Lydia Kitto, i Jungle sono celebri per il loro sound inconfondibile che fonde disco contemporanea, soul e hip-hop, oltre che per l’estetica visiva iconica che accompagna ogni loro progetto. Con oltre 3,4 miliardi di stream globali e tournée sold out nelle principali arene del mondo, la band continua a distinguersi per l’intensità e il coinvolgimento delle proprie performance dal vivo. Il tour 2026/2027 toccherà Nord America, Europa e Australia, includendo alcune delle venue più prestigiose al mondo e culminando, per l’Italia, nell’unica data milanese del 15 novembre.

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