Credit: Marlene Kuntz ufficio stampa





“La Prima Estate” svela i protagonisti di sabato 20 giugno, scegliendo di arricchire il cartellone del festival di Lido di Camaiore con una serata tutta italiana che vede quattro band di spicco della scena indipendente del nostro Paese sul palco del Parco BussolaDomani, a pochi passi dal mare della Versilia.

Marlene Kuntz, Ministri, Casino Royale e SI! BOOM! VOILÀ! sono i nuovi nomi che si aggiungono alla line-up di questa quinta edizione, affiancandosi nello stesso weekend a Jack White, The Libertines e all’unica data italiana di Richard Ashcroft.

Un cartellone prestigioso – ormai quasi chiuso – che nel fine settimana successivo vede tra i protagonisti i Gorillaz e le esclusive nazionali di Nick Cave (con i fedeli Bad Seeds) e Twenty One Pilots.

I biglietti per sabato 20 giugno – acquistabili da domani, 26 marzo, alle 11.00 – sono disponibili a tariffe particolarmente vantaggiose: 30€ per il biglietto standard e 50€ per l’area Garden (più diritti di prevendita). La convenienza prosegue con l’abbonamento weekend (19-21 giugno), disponibile a 105€ + prev. per il settore standard e 153€ + prev. per il Garden.



I biglietti sono acquistabili QUI.