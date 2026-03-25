Credit: Simon Liem



Uscirà il 15 maggio su etichetta Pronounced Kroog label “Same Fangs” nuovo album solista di Spencer Krug leader e voce dei Wolf Parade.

Il primo estratto è “Timebomb” con il featuring di Elbow Kiss:

Krug parla così del brano:

“Timebomb” è una canzone che parla di una canzone che parla di una band in tour, o meglio, della fallita revisione di quella canzone, dopo aver tristemente realizzato che il suo messaggio originale non è più attuale. Con questo testo mi immergo nei torbidi strati di una mitologia autoprodotta.

L’ultimo disco solista del musicista canadese è uscito nel 2023, “I Just Drew This Knife“, mentre è del 2024 la data di pubblicazione di “Always Happy To Explode” lavoro che segnava, dopo 15 anni, il ritorno sulle scene dei Sunset Rubdown altra storica band nella quale Krug ha militato.

“Same Fangs” tracklist:

01 “Get To Live”

02 “Hasn’t It Always”

03 “Timebomb”

04 “Real Long Headlock”

05 “Secret Bridge”

06 “Berserker Mode”

07 “List Of Names”

08 “Listening To Music In Cars 2.5 (All The Tired Horses)”

09 “Pinecone King”

10 “Souvenirs”

11 “Cassandra”

12 “Heart Of Diamond”