In una recente intervista rilasciata alla webzine canadese Consequence Of Sound Ed O’Brien, chitarrista e fondatore dei Radiohead, ha svelato che Thom Yorke pubblicherà un nuovo disco solista entro il 2026.
O’Brien, che solo pochi giorni fa aveva annunciato il suo secondo album “Blue Morpho” che vedrà la luce il 22 maggio, in merito ai tanti progetti paralleli degli attuali membri dei Radiohead ha dichiarato:
La cosa bella è che sembra che possano coesistere. I Radiohead possono andare in tour – e sono la nave madre, immagino, per tutti noi. Ma abbiamo questi piccoli satelliti.
e poi la rivelazione su Yorke:
Sapete, ci sono The Smile, e poi c’è Thom che ha un album solista che uscirà più avanti quest’anno, credo. E Jonny ha i suoi progetti, e sapete, Philip [Selway] ha i suoi, e Colin [Greenwood] suona con Nick Cave and the Bad Seeds
Thom Yorke ad oggi ha all’attivo tre dischi solisti, il più recente, “Anima“, accompagnato da un cortometraggio ispirato a Max Linder e all’era del film muto, girato da Paul Thomas Anderson con le coreografie di Damien Jalet.
Nel 2024 il leader dei Radiohead ha poi pubblicato al colonna sonora di “Confidenza” film per la regia di Daniele Lucchetti mentre è del 2025 “Tall Tales” disco collaborativo con il produttore britannico Mark Pritchard.