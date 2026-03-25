In una recente intervista rilasciata alla webzine canadese Consequence Of Sound Ed O’Brien, chitarrista e fondatore dei Radiohead, ha svelato che Thom Yorke pubblicherà un nuovo disco solista entro il 2026.

O’Brien, che solo pochi giorni fa aveva annunciato il suo secondo album “Blue Morpho” che vedrà la luce il 22 maggio, in merito ai tanti progetti paralleli degli attuali membri dei Radiohead ha dichiarato:

La cosa bella è che sembra che possano coesistere. I Radiohead possono andare in tour – e sono la nave madre, immagino, per tutti noi. Ma abbiamo questi piccoli satelliti.

e poi la rivelazione su Yorke:

Sapete, ci sono The Smile, e poi c’è Thom che ha un album solista che uscirà più avanti quest’anno, credo. E Jonny ha i suoi progetti, e sapete, Philip [Selway] ha i suoi, e Colin [Greenwood] suona con Nick Cave and the Bad Seeds