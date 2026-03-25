Altro centro perfetto da casa Radhika, band scozzese composta da Radhika Meera Dade (voce/chitarra), Sushil K Dade/Future Pilot AKA (basso, elettronica) ed Eric MacDonald (tastiere, elettronica/loop di batteria). Mentre il disco “Cine-Pop”, in uscita a maggio per Glass Modern, si avvicina sempre più ecco che veniamo deliziati da “Feline Bandits”, brano che vede la partecipazione speciale di Mitch Mitchell dei The Pastels: una canzone ispirata a un documentario dedicato all’iconica stilista Vivienne Westwood, scomparsa di recente.
Mi piace la leggerezza pop di Radhika, sempre molto dolce e morbida. Una canzone semplice, se vogliamo, classica nel suo incedere, eppure magnificamente accattivante e ben costruita, che segue quel bel gusto per l’indie-pop che in Scozia regna sovrano.
“Feline Bandits” segue il precedente singolo di Radhika, “Starry Eyes” che avevamo molto apprezzato anche noi.
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