Particolare la storia dei Voxtrot da Austin (Texas) che con i primi EP “Raised by Wolves”, “Mothers, Sisters, Daughters & Wives”, “Your Biggest Fan” pubblicati tra il 2005 e il 2006 avevano ricevuto elogi da Pitchfork (allora nella sua epoca d’oro) e Spin, per poi pubblicare l’esordio “Voxtrot” nel 2007 con Stephen Street alla produzione e “Trepanation Party” singolo prodotto da Jim Eno degli Spoon nel 2009.

Credit: Annie Gunn

Le pressioni che ogni giovane band subisce e divergenze musicali hanno portato al precoce scioglimento del 2010 dopo un tour d’addio di sette date emblematicamente chiamato “Goodbye, Cruel World…”, l’ultimo concerto al Bowery Ballroom di New York. Il frontman Ramesh Srivastava si è dedicato alla carriera solista pubblicando “The King” nel 2014, prima dell’inaspettata reunion del 2022.

Stuart Murdoch dei Belle and Sebastian è tra gli estimatori dei Voxtrot, che con “Dreamers In Exile” mixato da Dean Reid (Lana Del Rey, James Blake, The Black Keys) riprendono il filo di una storia interrotta troppo presto. Srivastava, Jason Chronis, Matt Simon arrivano al 2026 ripartendo dal synth pop di “Trepanation Party” evocato in “Another Fire” e “Fighting Back” con le tastiere affidate a Jared Van Fleet, chitarra, batteria e ritornelli ben costruiti a segnare la distanza tra ieri e oggi.

Cresciuti, maturati, mantengono l’onestà e la freschezza dei “teenage punk” che sono stati, mentre “New World Romance” e la nostalgica title track segnano il passaggio all’età adulta, con gli archi curati da Sam Golden, i fiati, arrangiamenti eleganti e immediati. Maturità pienamente raggiunta con ballate romantiche come “The Times” e “Quiet Noise” o l’orchestrale “Esprit de Cœur”, la grinta indie rock di “Change” e “Rock & Roll Jesus” che fa i conti con la fama.

Erano in molti a pensare che i Voxtrot si fossero sciolti un attimo prima di registrare il loro perfetto pop record, “Dreamers In Exile” potrebbe essere quel disco. Melodico, curato, a tratti malinconico, piacerà molto agli estimatori dell’indie d’inizio millennio e ai cultori dell’indie pop d’autore, stile che la penna di Srivastava dimostra di saper padroneggiare bene in “My Peace” e nella dolcissima “Babylone” in chiusura.