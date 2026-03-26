Credit: Marcello Rotondella

Carlo Martinelli (ex Luminal) ha la caratteristica non così comune al giorno d’oggi di non prendersi troppo sul serio e di affrontare il mestiere di musicista mettendone alla berlina le contraddizioni in un album all’insegna dell’improvvisazione e del flusso di coscienza, il terzo dopo “Miracoli e Maledizioni”, “Caratteri Mobili” e la raccolta “Grazie signore per la tranquillità mentale”.

Indie pop e pop punk, riferimenti programmatici a Guided By Voices e Baxter Dury nei sette brani vivaci e scanzonati di “Sbaglia Porco” uscito per l’etichetta Misto Mame con la pungente ironia di “Martedì” e la chitarra di Luca Di Piramo, “Impossibile Riprodurre” immediata e concisa, la chitarra acustica di “Un Fiore e un Bong” che mette in mostra il lato più introspettivo di Martinelli.

“Roma ti stimo ma mi butti un po’ giù” fotografa la realtà di una Capitale lontana da grandi bellezze, “Tutto Quanto” fra tastiere e chitarre distorte, “Dubai ma non nel senso di Dubai” minimale e melodico come “Niente Mai” con Vera Di Lecce alla seconda voce sono la cifra del cantautorato di Martinelli che diverte col suo indie pop istantaneo e sempre in divenire.

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