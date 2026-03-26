Credit: Micala Austin

“Until The Sun Explodes” è il titolo dell’album che segna il ritorno dei Sublime dopo 30 anni dall’ultimo lavoro in studio.

In uscita il prossimo 12 giugno su Atlantic il disco, il primo della band con alla voce Jakob Nowell figlio di Bradley voce originale del gruppo scomparso nel 1996, vanta i feat. di H.R., Fletcher Dragge dei Pennywise, G. Love, FIDLAR e Skegss.

Afferma Jakob: “La storia non si può sostituire, punto. L’album Until the Sun Explodes è un epilogo, e il singolo ‘Until the Sun Explodes’ è l’epilogo dell’epilogo. È un tributo alla vasta produzione dei Sublime, è un riconoscimento per tutto ciò che mio padre ha fatto per me nel corso della mia vita e, soprattutto, è un ringraziamento. Ti voglio bene, papà, e ti devo la vita.“

“Questa canzone è la title track del nostro nuovo album ed esprime la gratitudine che proviamo tutti, così come le nostre intenzioni per il futuro della nostra band e della musica che amiamo!“, aggiunge Bud. “Until the Sun Explodes è la nostra realtà. Grazie per godervi la vita insieme a noi.“

La title-track è il primo estratto:

“Until The Sun Explodes” tracklist:

1. Ensenada

2.‘Wizard

3. Can’t Miss You

4. Backwards (feat. FIDLAR)

5. Maybe Partying Will Help Pt 1

6. Favorite Songs (feat. Skegss)

7. Personal Hell

8. F.T.R.

9. Evil Men

10. Trey’s Song (feat. H.R. of Bad Brains)

11. Casino Taormina

12. The Problem With That Is It Makes Me Stoked

13. Gangstalker

14. Figueroa

15. Froggy

16. Come Correct (feat. G. Love)

17. What For

18. 247-369 (feat. Fletcher Dragge of Pennywise)

19. Maybe Partying Will Help Pt 2

20. Until The Sun Explodes

21. Thanx Again