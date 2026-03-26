Torna il festival Jazz is Dead! per la sua nona edizione dal 29 al 31 maggio.
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La parola guida della nona edizione del festival è “indietro“: tornare, guardare al passato, riflettere. Jazz is Dead!, coem ci dicono le note stampa, è cresciuto ogni anno in termini di pubblico, spazi, contenuti e ambizione artistica. Ora è il momento di voltarsi e fare un passo indietro. “Backwards” significa anche al rovescio: dal 9 si torna al 6, all’edizione “Chi sei”, quella che ha segnato una svolta, trasformando il festival da piccolo progetto di ricerca a realtà con potenziale internazionale. Tornando indietro, ritroveremo un essere fluido, senza tempo né spazio, leggero e in movimento all’aperto, un’esperienza libera, aperta e da vivere pienamente.
Tre giornate, tre energie e tre esperienze diverse al Jazz is Dead!.
29 maggio – Cascina Falchera / El Barrio
Live (Cascina Falchera):
Alessandro Cortini
Big|Brave
Bono / Burattini
Emidio Clementi
Lucrecia Dalt
Marta Salogni & Stefano Pilia
Matmos
Live (El Barrio): Aya
DJ Sets (El Barrio): Francesco Skip, Carmen San Pio
30 maggio – Cascina Falchera / El Barrio
Live (Cascina Falchera):
A Guy Called Gerald
Alien Dub Orchestra
Lord Spikeheart
Moor Mother
Sorvina
The Heliocentrics
Xabier Iriondo
Yazz Ahmed & Ralph Wyld
Live (El Barrio): James Massiah
DJ Sets (El Barrio): Ma Nu, Odd Shy Guy
31 maggio – Cascina Falchera
Live Acts:
Dwarf Of East Agouza (Maurice Louca, Sam Shalabi, Alan Bishop)
Ensemble Nist Nah
Glacial (Lee Ranaldo, Tony Buck, David Watson)
Horse Lords
Sanam
Società Cosmica
The Kilimanjaro Darkjazz Ensemble
DJ Sets (Cascina Falchera): Dj Mambo Sun
Due saranno le preview:
28 marzo – Teatro Magda Olivero, Saluzzo (CN) – Anteprima JID26
Protagonista della serata Gianluca Petrella con il progetto Cosmic Renaissance: trombonista tra i più apprezzati a livello internazionale, Petrella è una figura di riferimento della scena jazz contemporanea.
26 aprile – Hiroshima Mon Amour, Torino
Il Marc Ribot Quartet arriva a Torino per un concerto del Torino Jazz Festival, realizzato in collaborazione con Jazz is Dead!, e rappresenta la seconda tappa di avvicinamento al festival.