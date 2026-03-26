Torna il festival Jazz is Dead! per la sua nona edizione dal 29 al 31 maggio.

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La parola guida della nona edizione del festival è “indietro“: tornare, guardare al passato, riflettere. Jazz is Dead!, coem ci dicono le note stampa, è cresciuto ogni anno in termini di pubblico, spazi, contenuti e ambizione artistica. Ora è il momento di voltarsi e fare un passo indietro. “Backwards” significa anche al rovescio: dal 9 si torna al 6, all’edizione “Chi sei”, quella che ha segnato una svolta, trasformando il festival da piccolo progetto di ricerca a realtà con potenziale internazionale. Tornando indietro, ritroveremo un essere fluido, senza tempo né spazio, leggero e in movimento all’aperto, un’esperienza libera, aperta e da vivere pienamente.

Tre giornate, tre energie e tre esperienze diverse al Jazz is Dead!.

29 maggio – Cascina Falchera / El Barrio

Live (Cascina Falchera):

Alessandro Cortini

Big|Brave

Bono / Burattini

Emidio Clementi

Lucrecia Dalt

Marta Salogni & Stefano Pilia

Matmos

Live (El Barrio): Aya

DJ Sets (El Barrio): Francesco Skip, Carmen San Pio



30 maggio – Cascina Falchera / El Barrio

Live (Cascina Falchera):

A Guy Called Gerald

Alien Dub Orchestra

Lord Spikeheart

Moor Mother

Sorvina

The Heliocentrics

Xabier Iriondo

Yazz Ahmed & Ralph Wyld

Live (El Barrio): James Massiah

DJ Sets (El Barrio): Ma Nu, Odd Shy Guy



31 maggio – Cascina Falchera

Live Acts:

Dwarf Of East Agouza (Maurice Louca, Sam Shalabi, Alan Bishop)

Ensemble Nist Nah

Glacial (Lee Ranaldo, Tony Buck, David Watson)

Horse Lords

Sanam

Società Cosmica

The Kilimanjaro Darkjazz Ensemble

DJ Sets (Cascina Falchera): Dj Mambo Sun



Due saranno le preview:

28 marzo – Teatro Magda Olivero, Saluzzo (CN) – Anteprima JID26

Protagonista della serata Gianluca Petrella con il progetto Cosmic Renaissance: trombonista tra i più apprezzati a livello internazionale, Petrella è una figura di riferimento della scena jazz contemporanea.

26 aprile – Hiroshima Mon Amour, Torino

Il Marc Ribot Quartet arriva a Torino per un concerto del Torino Jazz Festival, realizzato in collaborazione con Jazz is Dead!, e rappresenta la seconda tappa di avvicinamento al festival.



