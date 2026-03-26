Julia Cumming, frontwoman dei Sunflower Bean, ha presentato “Please Let Me Remember This”, brano tratto dal suo prossimo album di debutto da solista “Julia”, in uscita il 24 aprile per Partisan Records.

Il singolo, come ci dicono le note stampa, esplora il motivo per cui i ricordi dolorosi tendono a persistere mentre quelli gioiosi svaniscono, con la Cumming che indica i Beach Boys come fonte di ispirazione fondamentale per il brano, sottolineando che “Busy Doing Nothing”, dal loro disco del 1968 “Friends”, ha plasmato il suo approccio nell’osservare piccoli dettagli banali.

“Tutto è partito da due domande: perché i nostri momenti tristi e dolorosi sono più facili da ricordare rispetto a quelli felici? E perché non possiamo scegliere cosa lasciar andare o cosa conservare? C’è una resa che accompagna la memoria, e mi ha sempre affascinato. Volevo creare una canzone usando queste piccole vignette per esplorare la mancanza di controllo che abbiamo su ciò che ricordiamo. Volevo catturare la disperazione che deriva dal tentativo di trasformare un’esperienza immateriale in qualcosa a cui aggrapparsi.”