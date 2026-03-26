A distanza di appena nove mese da “Baby Man“, Fruit Bats tornerà il prossimo 12 giugno, via Merge Records, con il suo dodicesimo LP, “The Landfill“.

In “The Landfill” Eric D. Johnson, titolare del progetto, è affiancato dalla sua touring band composta dal bassista David Dawda, dal chitarrista Josh Mease, dal tastierista Frank LoCrasto e dal batterista Kosta Galanopoulos, che si uniscono per conferire un sound collaborativo e dal vivo a questa raccolta di brani.

“The Landfill” viene definito come uno degli album più vivaci del catalogo di Fruit Bats registrati con la formazione al completo, in cui Johnson esplora i temi della memoria, delle conseguenze e delle possibilità.

Il brano che dà il titolo all’album e primo singolo, “The Landfill”, esce oggi insieme a un video musicale diretto da Adam Willis.

Johnson parla del brano e del suo video:

Questo è il mio sesto video con il grande Adam Willis, alias Brother Willis. Un altro della nostra lunga serie di collaborazioni, spesso divertenti, con aperture a freddo e personaggi bizzarri che scandagliano le profondità della psiche umana. Fin dalla primissima sessione di brainstorming, abbiamo scelto “Incontri ravvicinati del terzo tipo” come riferimento iniziale. Soprattutto l’idea di un uomo a un bivio, perseguitato da una forma misteriosa.

In seguito questo si è trasformato nell’idea che, per qualche strana ragione, io viva una doppia vita come star dell’arte tormentata in Europa. E che la mia carriera musicale lì sia completamente sconosciuta. A dire il vero, i Fruit Bats hanno avuto un percorso strano, essendo stati più o meno una band di culto per molto tempo. Le cose sono cresciute negli ultimi anni in Nord America, ma in Europa siamo ancora piuttosto oscuri. Questo è un cenno tutt’altro che sottile a quel fatto.

Per quanto questi concetti possano sembrare sciocchi e oscuri, il video rispecchia comunque il testo e l’atmosfera della canzone. Le nozioni di memoria e eredità e il seguire segni che potrebbero o meno condurti sulla strada giusta. Ad Adam e a me piace sempre strizzare l’occhio in questi video, ma alla fine i concetti e le storie sono comunque piuttosto toccanti.