I Miki Berenyi Trio hanno pubblicato un nuovo singolo. Non si ferma quindi il progetto dell’ ex Lush, che ci avevano già deliziato con l’ottimo “Tripla” e con i nuovi singoli “Stranger” e “Doldum Days“.

Ecco come la stessa Miki parla della nuova uscita:

«Island of One ha preso forma perché l’anno scorso mi sono letteralmente appassionata al brano “Just A Western” di Nilüfer Yanya, e quel ritmo dal sapore latino mi ha ispirata. Ma volevo una canzone vivace e orecchiabile da aggiungere al nostro repertorio dal vivo, quindi alla fine è venuta fuori meno rilassata e più spensierata in stile anni ’60, con chitarre incisive e graffianti – una volta che tutti e tre i membri degli MB3 si mettono a lavorare sugli abbellimenti, una canzone finisce per allontanarsi parecchio da dove era partita! Come sempre, la registrazione e la produzione sono avvenute nei nostri vari home-studio, e la canzone è stata mixata dal nostro brillante compagno di etichetta alla Bella Union, Paul Gregory.“