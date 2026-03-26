Kristin Hersh presenta il nuovissimo singolo “Sundial”, un brano cupo e silenziosamente inquietante che offre un primo assaggio della sua nuova musica, in vista dell’uscita di un album completo prevista per la fine dell’anno. Questa primavera partirà per un altro lungo tour negli Stati Uniti con i Throwing Muses, per poi tornare nel Regno Unito e in Europa in autunno con un tour da solista a sostegno del nuovo disco.



Essenziale e suggestiva, la nuova traccia “Sundial” si dispiega lentamente attorno alla voce di Hersh, con il violoncello che conferisce una corrente sotterranea, bassa e ombrosa, a un brano che appare al tempo stesso intimo e sfuggente. La canzone ruota attorno alle strane e durature connessioni che si formano tra i musicisti, e a come certi suoni o momenti possano improvvisamente riportare qualcuno al centro dell’attenzione. Hersh fa risalire l’idea a qualcosa che ha spesso notato durante le collaborazioni: “I battiti cardiaci dei musicisti si allineano proprio prima di iniziare una canzone insieme. I veri musicisti, almeno…si tratta di un fenomeno misurabile, ma nessuno ha mai misurato per quanto tempo i nostri cuori continuano a battere all’unisono. A lungo, credo.“

<a href="https://kristinhershfire.bandcamp.com/album/sundial-single">Sundial (single) by Kristin Hersh</a>

“Sundial” indugia in quella sensazione di connessione a posteriori, in cui il ricordo affiora inaspettatamente attraverso il suono.

“A volte mi manca qualcuno all’improvviso, come un fulmine. Se si tratta di un collega musicista, questo è solitamente innescato da momenti musicali; certi tempi e tonalità. La storia sonora di una persona è un orientamento intenso, scuro come un temporale e luminoso come il sole, come leggere l’ora con una meridiana. Non ti abbandona.“

