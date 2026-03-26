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La nostra gradita esclusiva di oggi è dedicata a “Sue is Fine” (Big Black Car Records), il nuovo singolo dei Monoscopes: una storia di abbandono senza spiegazione, dove l’unico indizio è un ricordo vago e sfocato — abbastanza per capire, troppo poco per smettere di chiedersi perché.

Power pop nella tradizione più pura: musica brillante che nasconde qualcosa di amaro. Come i Kinks e i Beatles del ’65 filtrati attraverso la psichedelia dei The La’s, con chitarre squillanti che cedono il posto al fuzz e al delay, e un organo garage che segna i momenti più taglienti della storia. Un accordo dissonante, esattamente al posto giusto.





Il titolo è un omaggio ai My Bloody Valentine — ma non cercate lo shoegaze. Cercate qualcosa di più immediato, e più spietato.

Accompagnato da un video in bianco e nero ispirato a un’iconica clip anni ’60, “Sue is Fine” segue il singolo “The Failure” (2025) e anticipa il terzo album dei Monoscopes, atteso per fine 2026.

Registrato dalla band e mixato da Marco Degli Esposti all’Happenstance Recording Studio, il brano segna anche l’esordio alla batteria del nuovo membro Alberto Toffano.

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