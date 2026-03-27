Credit: Rob Blackham

“Bridge To Resolution” è l’album solista di debutto del leggendario bassista e autore dei Napalm Death Shane Embury, in vendita dal 5 giugno. “Spasm Prayer” è il primo assaggio:

Scritto e registrato durante la pandemia di COVID-19, “Bridge To Resolution” è un lavoro profondamente personale, plasmato da un periodo di riflessione e sconvolgimenti nella vita di Embury. Con i tour sospesi, l’inaspettato periodo di inattività ha costretto il musicista dei Napalm Death a confrontarsi con questioni relative all’identità, alla famiglia e alla creatività. Traendo ispirazione dal concetto psicologico di “integrazione dell’ombra” – l’idea che la scoperta di sé derivi dal confrontarsi con le parti più oscure della propria personalità – l’album documenta un viaggio dalla disperazione verso la risoluzione.

Le otto tracce che compongono “Bridge To Resolution” rivelano un lato molto diverso del mondo musicale di Embury. Sebbene sia meglio conosciuto per il suo lavoro nell’extreme metal, l’album attinge al suo amore di lunga data per il goth atmosferico e il post-punk, con influenze che includono Cocteau Twins, Killing Joke e The Mission. Il risultato è una serie di brani contemplativi ed espansivi costruiti attorno all’uso che Embury fa di sintetizzatori, chitarre, basso e voci sovrapposte.

Ad affiancare Embury nell’album c’è Carl Stokes (ex Cancer, Groundhogs, Current 93) alla batteria, mentre la produzione è curata da Simon Efemey, che vanta collaborazioni con Paradise Lost, Crowbar e Amorphis. Embury esegue personalmente tutte le parti di chitarra e basso, con la musica che riflette l’esplosione creativa emersa durante un periodo di lotta personale e introspezione.

Tracklist:

