Immaginatevi di perdervi in un incubo post-punk dove nulla, ma davvero nulla, può regalarvi il benché minimo brivido di speranza. È in questo scenario desolato che si muovono le cinque tracce di “.44”, il nuovo EP dei Midding, un quintetto di Cardiff che riesce a dilatare l’angoscia urbana in un riverbero desertico e claustrofobico.

Abbandonata la dimensione solitaria del “bedroom project”, la band si presenta per la prima volta come un collettivo elettrico in un lavoro, registrato dal vivo su nastro, che sembra sbucare fuori da un’era lontana e analogica.

Il risultato è un suono nervoso e dinamico che attinge all’estetica oscura di pionieri come Throbbing Gristle e Skinny Puppy, muovendosi tra riferimenti occulti alla Process Church of the Final Judgment e al serial killer David Berkowitz. Psichedelia noise per tempi apocalittici.

Listen & Follow

Midding: Instagram / Bandcamp