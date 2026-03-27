Celebrando tre decadi dall’uscita del loro album di debutto rivoluzionario, i Placebo hanno annunciato “Placebo RE:CREATED”, una potente nuova rivisitazione del disco che li ha presentati al mondo nel 1996. L’album sarà pubblicato il 19 giugno 2026 da Elevator Lady Ltd tramite AWAL.

Oggi la band pubblica la nuova versione del singolo di successo “Bruise Pristine”, rielaborata dalla band utilizzando i nastri originali, dà nuova vita al brano di 30 anni fa. I Placebo lo hanno ampliato rendendolo più pesante e dinamico rispetto all’originale, ripristinando persino una sezione precedentemente omessa in francese che i fan possono ora ascoltare per la prima volta.

Il nuovo disco presenta versioni rivisitate e arricchite di tutti e dieci i brani dell’album originale, più due bonus track dell’edizione originale, catturando l’evoluzione di queste canzoni attraverso decenni di esibizioni dal vivo, pur mantenendo lo spirito crudo che le ha definite. Tra i brani figurano i singoli iconici dell’epoca “Nancy Boy” e “36 Degrees”, canzoni che hanno contribuito a consolidare la reputazione dei Placebo per testi senza paura e un sound fuori dagli schemi. Queste nuove registrazioni amplificano l’urgenza e l’attitudine che hanno reso gli originali così potenti, riflettendo al contempo la crescita e l’esperienza della band negli anni successivi al debutto.

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