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I Radio Days sono da sempre alla ricerca instancabile del ritornello perfetto: quello che colpisce subito, resta addosso e continua a richiamarti indietro. “I Won’t Give Up / Bang Bang!” cattura questo istinto nella sua forma più pura: due brani affilati, diretti al cuore del power pop di fine anni ’70.

“I Won’t Give Up” si apre con una raffica di hook immediati e calibrati al millimetro. Un riff brillante e ipnotico si incastra alla perfezione, i battiti di mani spingono il ritmo in avanti e il ritornello si apre in una melodia limpida, fatta per essere cantata a squarciagola. Il suono si muove lungo una linea ideale che va dai The Jags e The Records fino ai The Knack, dove sintesi ed efficacia coincidono.

“I Won’t Give Up è la canzone che apre le porte di Off The Record, e in un certo senso è la chiave di lettura dell’intero disco,” racconta la band. “Non ci siamo mai sentiti così a fuoco.“

Sul lato B, “Bang Bang!” sposta il baricentro senza perdere precisione. Il groove oscilla con più decisione, le chitarre mordono più a fondo e il riff, intriso di glam, guarda a T. Rex, mentre il cantato costruisce un ponte tra l’impatto teatrale di Gary Glitter e l’istinto melodico dei The Beach Boys. Il risultato è più ruvido, più diretto, sostenuto da una linea di basso che guida il brano in prima linea.

“Bang Bang! è il lato più sporco e divertente della band — riff glam, ritmo che trascina, niente fronzoli. Due pezzi, un solo messaggio: siamo ancora qui, e non abbiamo nessuna intenzione di smettere.”

In uscita a settembre 2026, “Off The Record” sviluppa questa traiettoria: un disco compatto, veloce, essenziale, in cui ogni elemento è ridotto alla sua funzione e ogni ritornello spinge un passo più vicino a quella forma perfetta, ancora da afferrare del tutto.