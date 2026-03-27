Credit: Pooneh Ghana

A distanza di oltre quattro anni dal loro esordio full-length, “SongBook”, The Lazy Eyes torneranno il prossimo 21 agosto, via AWAL, con un nuovo LP, “Cheesy Love Songs“.

Il prossimo album “Cheesy Love Songs” dimostra che i Lazy Eyes hanno un talento innato nel comporre canzoni spontanee e intense. Molti dei brani catturano sentimenti complessi in modo semplice e autentico, attraverso una serie di tracce che, come dice il frontman e chitarrista Harvey Geraghty, “esplorano il nostro lato più tenero e romantico.” Intitolato in omaggio a “Cheesy Love Song”, il primo brano che hanno pubblicato, l’album sembra una lettera d’amore al pop classico: una raccolta di missive colorate di rosa che trattano di ritornelli crescenti e testi struggenti e agrodolci, che prende spunto tanto da icone degli anni ’60 come i Kinks e i Beatles quanto da gruppi contemporanei che spezzano il cuore come gli Strokes.

Realizzare “Cheesy Love Songs” ha rappresentato una lotta necessaria: era ora di tornare alle origini, capire chi sono The Lazy Eyes nel 2026 e tornare più forti di prima. Un carillon – la prima cosa che si sente nell’album – per sua natura non è facile da mantenere; richiede cura e attenzione. Un’invenzione apparentemente semplice: basta un paio di giri e fa uscire senza sforzo una melodia bella e delicata. Naturalmente, sotto la facciata di porcellana, non è affatto semplice; richiede dozzine di parti lavorate con precisione, che funzionano in perfetta armonia. Se una parte vacilla o si arrugginisce, la musica si ferma. Ma con le parti giuste al posto giusto, la sua bellezza è qualcosa da ammirare. Tutta la crescita dei Lazy Eyes potrebbe essere racchiusa in quell’idea: che non sapere non è una debolezza, ma una forza; che a volte non avere tutte le risposte può portare al tuo miglior lavoro fino ad oggi.

Ad anticipare l’uscita ecco il singolo “The One Who Got Away”, accompagnato da un video diretto da Alexander Smith.

La band psych-rock australiana racconta:

Questa canzone esprime un senso di rimpianto o di nostalgia per un tipo di amore che sai non poter esistere nella tua realtà. Parla in parte del desiderio umano di volere sempre ciò che non si può avere e di immaginare quanto le cose avrebbero potuto essere perfette, invece di vivere il presente e godersi semplicemente la vita. Parla dell’aggrapparsi a una fantasia e, in questo senso, ha un’atmosfera sognante e malinconica. Non è sicuramente la solita canzone del tipo “siamo felici insieme, ti amo”. Non parla nemmeno esattamente di un cuore spezzato, ma di un amore che non c’è mai stato.

“Cheesy Love Songs” Tracklist:

1. Ballerina

2. The One Who Got Away

3. Mr Histograph

4. You Were A Child

5. Always In The Back Of My Mind

6. How Does It Feel To Be In Love?

7. Never Will She Know

8. You’re The One

9. I Just Don’t Know You Yet

10. Keep Her By My Side

11. Every Day I Lay In Bed