Credit: Anna Cappello

I Dice hanno esordito nel 2024 con il loro primo album, “Midnight Zoo”, seguito poi lo scorso anno dall’EP “Wings”.

La band di stanza a Perth inizia il suo 2026 con un nuovo singolo, “Cooler”, che potete ascoltare qui sotto.

Registrato agli EastWest Studios di Los Angeles, il brano è stato prodotto da Joe Chiccarelli (The Strokes, The White Stripes).

Gli australiani dicono del pezzo:

“Cooler” parla delle complessità delle relazioni che non funzionano in modo reciproco. A volte sono proprio le variabili incontrollabili a determinare la fine di una storia, per quanto ci si sforzi di farla funzionare. Questa canzone è un viaggio attraverso queste emozioni di accettazione, dai pensieri nascosti fino al rilascio emotivo e all’espressione dei propri sentimenti.

Coperto da un leggero velo di malinconia, il loro indie-rock è leggero e fresco e gode di una bella sensibilità pop e di splendide melodie chitarristiche che ci fanno fare un tuffo anticipato verso la prossima estate.

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