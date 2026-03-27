Artwork: Giulia Vallicelli

“Different Life” è il nuovo singolo di June, una ballata alt-folk che abbandona definitivamente il ripiegamento interiore per aprirsi alla gratitudine. Dove prima c’erano stanze chiuse e inverni da attraversare, ora entra aria nuova. La scrittura resta delicata, quasi sussurrata, ma cambia la prospettiva: non più la solitudine come rifugio, bensì l’incontro come possibilità di salvezza.

La canzone è come se restasse sospesa, avvolgente, calda, che sa espandersi e non cerca picchi di forza o intensità, ma si muove quasi liquida per riempire tutti gli spazi in modo lineare, in un mantello magico che ci fa sentire bene.

«“Different Life” è la sublimazione di quella delicatezza che June continua a tessere con le sue ultime pubblicazioni. Un canto di gratitudine e di affetto, sostenuto da una produzione tanto luminosa quanto, come sempre, intima – fatta di echi steel e sussurrati. Una melodia sospesa e liberatoria e un testo impregnato di riconoscenza per il bene che ci viene fatto, spesso senza richiederlo e sempre nel momento in cui, senza saperlo, ne abbiamo più bisogno.

Questa canzone è per me il trionfo dell’ispirazione dietro le mie ultime pubblicazioni, che sarà disegnata completamente nel EP “Loved Ones”. Storie, emozioni, connessioni e legami con le persone e gli ambienti a noi più cari.

Il mio sguardo, che prima era totalmente rivolto verso il passato e l’interno, con queste produzioni si apre totalmente verso l’esterno e verso il futuro, una finestra che viene spalancata, l’aria fresca che entra di nuovo nella stanza.»

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