I quotatissimi mary in the junkyard annunciano il loro album di debutto “Role Model Hermit”, atteso il 3 luglio, e pubblicano il video del nuovo singolo “Crash Landing”.

L’album fa seguito all’EP “This Old House”(2024) e a una serie di ottimi singoli (“midori” su tutti). Scritto tra il Regno Unito e gli Stati Uniti e registrato a Londra nell’estate del 2025, “Role Model Hermit”, a quanto ci fanno sapere le note stampa, si muoverà tra realtà e finzione, abbinando una schiettezza emotiva a un taglio più surreale e fantasmagorico.

I mary in the junkyard costruiscono l’album attorno a favole oscure, melodie intricate e momenti di rivelazione.

“Crash Landing” offre un primo assaggio di quel mondo. Il brano è una ballata potente che descrive le conseguenze di una relazione passata e la fragilità di due persone che stanno cedendo sotto la pressione. Il brano vede Freeman-Taylor al suo massimo livello di immediatezza, mentre Barbaglia e Addison forniscono muri di ricchi arrangiamenti di archi e un groove trip-hop.

“Parla della paura e di come gli uomini spesso facciano affidamento sul tenere segrete le proprie emozioni, e di come sia necessario farle emergere. Essere l’unica a vedere un solo lato di qualcuno è come una trappola“, dice Freeman-Taylor.

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