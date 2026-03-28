Credit: Bandcamp

I Westside Cowboy arrivano live in Italia, a Milano, per l’unica data italiana del loro tour.

Freschi dal successo del loro secondo EP “So Much Country ‘Till We Get There” i Westside Cowboy tornano con il loro tour più grande e ambizioso di sempre.

L’appuntamento è fissato per lunedì 9 novembre 2026 – Arci Bellezza, Milano

Biglietti disponibili su Dice dalle ore 11:00 di mercoledì 1 aprile 2026

Dopo aver suscitato l’attenzione del pubblico come band di supporto agli iconici Geese di Brooklyn, i Westside Cowboy continuano a collezionare ottimi risultati dal vivo: un tour britannico tutto esaurito a gennaio/febbraio, le prime date negli USA previste per la fine del 2025 e il tour dello scorso ottobre insieme a Black Country, New Road. Prima ancora di pubblicare un album di debutto, la band ha già conquistato palchi da oltre 1.000 persone, imponendosi come una delle realtà più fresche e carismatiche della nuova scena indie britannica.

Anche il primo EP, “This Better Be Something Great“, ci era piaciuto molto.