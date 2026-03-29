I Chvrches hanno presentato in anteprima il loro nuovo brano, “Conman”, durante la loro esibizione per la serie di concerti del Teenage Cancer Trust curati da Robert Smith alla Royal Albert Hall.

Il 27 marzo sono saliti sul palco insieme per la prima volta dopo “quasi tre anni” e hanno colto l’occasione per presentare in anteprima un nuovo brano intitolato ‘Conman’.



“Vi prometto che non sto solo in casa a guardare la TV tutto il tempo, stiamo registrando un album“, ha detto Lauren Mayberry al pubblico. “E abbiamo pensato che, visto che questa è una serata speciale, avremmo suonato qualcosa da quell’album per voi. Quindi siate gentili con noi, non l’abbiamo mai suonato davanti a un pubblico prima d’ora.“



